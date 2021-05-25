هجوم صاروخي على قاعدة «عين الأسد» في العراق

المصدر: بغداد ■ وكالات

قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، الكولونيل الأميركي واين ماروتو، إن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى تعرضت لهجوم صاروخي، أمس، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأكد الكولونيل ماروتو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 1:35 بعد ظهر الأمس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

إلى ذلك، توالت المواقف المقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والمقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، على خلفية مناخ الخوف الذي أحدثته موجة اغتيالات طالت نشطاء أخيراً، وقال مؤسس «الحركة الوطنية للبيت العراقي»، حسين الغرابي، إن الحركة قرّرت ممانعة إجراء الانتخابات إلى حين معرفة القتلة، ودعا 17 تياراً ومنظمةً منبثقةً عن الحركة الاحتجاجية رسمياً إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة.

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