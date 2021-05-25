مواجهات بين القوات الأفغانية و«طالبان»

المصدر: كابول ■ أ.ف.ب

قال مسؤولون وشهود عيان، إن القوات الأفغانية اشتبكت مع مقاتلي حركة «طالبان» قرب مدينة مهترلام على بعد 120 كيلومتراً من كابول، ما دفع بوزير الدفاع ياسين ضياء إلى أن يشرف بنفسه على شن هجوم مضاد. وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدأت القوات الأميركية انسحابها النهائي في الأول من مايو الجاري، مع تشديد مقاتلي الحركة ضغوطهم للسيطرة على أراضٍ جديدة.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن ما لا يقل عن 50 من مقاتلي الحركة قتلوا خلال معارك ليلية، فيما أعلنت الحركة أنها استولت على 37 نقطة تفتيش أمنية في ضواحي المدينة.

وقال مسؤولون إنه تم اعتقال نحو 100 مسؤول أمني بتهمة «إهمالهم في أداء واجباتهم»، وذلك بعد الهجوم الأخير لـ«طالبان».

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