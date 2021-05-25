الهند تتجاوز 300 ألف وفاة بـ«كورونا»

المصدر: نيودلهي ■ أ.ف.ب

أعلنت الهند، أمس، أنّها تجاوزت عتبة 300 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصبح ثالث دولة في العالم تتخطّى هذا العدد بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، في وقت لايزال الوباء يتفشى في هذا البلد العملاق الذي يعدّ 1.3 مليار نسمة.

وقالت وزارة الصحّة الهندية إنّ عدد الوفيات الناجمة عن «كورونا» ارتفع إلى 303720 شخصاً، ما يعني أنّ أكثر من 50 ألف شخص توفوا جرّاء الفيروس في أقلّ من أسبوعين، في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس إلى 26.7 مليون شخص. ومنذ بضعة أسابيع، تسجل الهند بشكل منتظم أعداد إصابات ووفيات يومية قياسية وسط موجة وبائية عنيفة، وفي الساعات الـ24 الأخيرة، أحصت البلاد 4454 وفاة جراء «كوفيد-19» في ثاني أعلى حصيلة يومية بعد تسجيلها 4529 وفاة الأربعاء الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الوفيات في وقت فُرضت تدابير إغلاق في معظم المدن الكبيرة خصوصاً في العاصمة نيودلهي وبومباي العاصمة الاقتصادية للبلاد، لاحتواء زيادة الإصابات.

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