الاتحاد الأوروبي يتعهد برد قوي جداً على بيلاروس

المصدر: بروكسل - أ ف ب

تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الإثنين، بـ"رد قوي جداً" من جانب الاتحاد الأوروبي على بيلاروس، بعد قيام نظام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، بتحويل مسار طائرة كانت تقل معارضاً للنظام البيلاروسي.

وقالت فو دير لايين إن "الرد سيكون قوياً جداً، لأن السلوك كان مشيناً"، بحسب وصفها.

وتابعت: "على لوكاشنكو ونظامه أن يفهما أن هذا الأمر ستكون له تداعيات"، مشيرة خصوصاً إلى إمكان فرض عقوبات على قطاع الطيران البيلاروسي.

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