إجلاء نصف مليون شخص في الهند بسبب إعصار جديد

المصدر: كالكوتا - أ ف ب

أمرت السلطات الهندية بإجلاء ما يقرب من نصف مليون شخص بعيداً عن مسار إعصار جديد متجه نحو شرق البلاد، بعد أسبوع واحد فقط من عاصفة قاتلة ضربت الساحل الغربي.

يأتي هذا في وقت تعاني الهند من ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا الذي أنهك نظام الرعاية الصحية بعد أن خلف إجمالاً أكثر من 300 ألف وفاة في البلاد.

ويقول الخبراء إن وتيرة العواصف قبالة سواحل الهند تتزايد وكذلك شدتها جراء تغير المناخ الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الإعصار ياس تشكل في خليج البنغال ومن المتوقع أن يصل إلى ولايتي البنغال الغربية وأوديشا الأربعاء.

وأكدت الإدارة إن الرياح المصاحبة للإعصار يمكن أن تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة وصنفته بـ"عاصفة إعصارية شديدة الخطورة" قبل وصوله الى اليابسة.

وأضافت أن أمواجاً يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار "من المرجح أن تغمر المناطق الساحلية المنخفضة".

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