«موديرنا» تسعى إلى تطعيم الأطفال بلقاحها

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «موديرنا» الأميركية للأدوية، أنها ستتقدم بطلب رسمي للسلطات الطبية الأوروبية للموافقة على استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في تطعيم القصر الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية.

وقال بانسيل إنه سيتم تقديم الطلب لوكالة الأدوية الأوروبية في أوائل يونيو المقبل.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، في وقت سابق أنها ستقرر هذا الشهر ما إذا كانت ستوافق على استخدام لقاح «فايزر/‏‏‏بيونتك» لتطعيم القصر الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، وذلك بعدما وافقت الولايات المتحدة بالفعل على استخدام لقاح «فايزر/‏‏‏بيونتك» لتطعيم هذه الفئة العمرية.

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