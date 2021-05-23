محمد بن زايد يرحّب بوقف إطلاق النار في غزة.. ويشيد بالجهود المصرية

المصدر: أبوظبي À وام

أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، رحّب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة، وعبّر سموّه عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأثنى سموّه على الجهود المصرية التي أدّت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والدور الإنساني المهم الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.

وشدّد سموّه على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، خصوصاً من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، للحفاظ على وقف إطلاق النار، واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

ولي عهد أبوظبي:

• «الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، للحفاظ على وقف إطلاق النار».

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