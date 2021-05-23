الصحة السعودية: لم نرصد إصابات بمرض «الفطر الأسود» في المملكة

المصدر: الرياض - د ب أ

أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد أنها لم ترصد أي إصابات بمرض «الفطر الأسود» في المملكة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي «عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا»، مشددا على «عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، إن البعض يعتقد أن الفطر الأسود هو سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعتبر مسببًا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية.

وقال إن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابًا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراب وخلل في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

وقال العبدالعالي«لاحظنا ثباتا في منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا».

كما أعلن أن جرعات اللقاح ضد كورونا تجاوزت 12 مليونا و800 ألف جرعة معطاة.

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