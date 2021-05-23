مقتل 13 وإصابة طفلين في حادث سقوط مقصورة تلفريك في إيطاليا

المصدر: روما - أ ف ب

أسفر حادث تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمال ايطاليا الأحد عن 13 قتيلا، وفق حصيلة جديدة غير نهائية لطواقم الاسعاف.

وقال جهاز الاسعاف عبر موقع تويتر إن «عدد الضحايا ارتفع الى 13 قتيلا»، علما بأن حصيلة سابقة كانت اشارت الى تسعة قتلى وإصابة طفلين في التاسعة والخامسة ونقلهما الى المستشفى في حالة خطرة.

وينقل تلفريك ستريزا-موتاروني السياح والسكان من بلدة ستريزا الواقعة على بحيرة ماجوري، التي ترتفع ما يقرب من 1400 متر فوق سطح البحر، إلى قمة جبل موتاروني في منطقة الألب.

وقال سيموني بوبيو المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية بمنطقة بيدمونت لرويترز أن مقصورة التلفريك سقطت أثناء تحركها إلى أعلى الجبل، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن تفاصيل حول جنسية أو أعمار الضحايا.

وقال والتر ميلان، وهو متحدث آخر باسم خدمة الإنقاذ، لتلفزيون راي نيوز 24 إن طفلين نُقلا بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى للأطفال في مدينة تورينو الشمالية القريبة.

وأضاف أن مقصورة التلفريك سقطت من نقطة عالية جدا وهي الآن محطمة في الغابة بالأسفل.

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