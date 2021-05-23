الهند تأمر منصات التواصل بحذف تعليقات تشير إلى «المتحور الهندي»

المصدر: نيودلهي ■ أ.ف.ب

أمرت الحكومة الهندية منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتويات التي تشير إلى «المتحور الهندي» من فيروس كورونا.

والمتحور الذي أطلق عليه بي.1.617 ظهر أولاً في الهند العام الماضي، ونسب له الدور الأكبر في موجة فيروس مدمرة اجتاحت دولاً في جنوب آسيا في الأسابيع القليلة الماضية.

ورُصد المتحور في بريطانيا و43 دولة أخرى على الأقل، حيث بات يشار إليه على نطاق واسع بـ«المتحور الهندي».

والأوامر الحكومية الصادرة عن وزارة الإلكترونيات والإعلام تطلب من شركات التواصل الاجتماعي «إزالة كل المحتوى» الذي يشير إلى «المتحور الهندي». وسجلت الهند أمس 257 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس و4149 وفاة خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة في هذا البلد إلى 26.2 مليون إصابة 295.525 ألف وفاة.

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