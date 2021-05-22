قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأميركية

صورة أرشيفية

المصدر:
  • مينيسوتا - رويترز
التاريخ:

أعلنت الشرطة الأميركية أن رجلين قُتلا بالرصاص وأصيب ثمانية آخرون في وسط مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأضافت شرطة المدينة على تويتر: "الضحايا العشر بالغون وهم خمسة رجال وخمس نساء. القتيلان رجلان وهناك رجل في حالة حرجة".

وتابع البيان: "جرت استعادة النظام بشكل كامل في مكان الحادث والمناطق المحيطة به" مضيفا أن سبعة مصابين عولجوا في مستشفيات بالمدينة وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم.

طباعة
أعلى