قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأميركية

المصدر: مينيسوتا - رويترز

أعلنت الشرطة الأميركية أن رجلين قُتلا بالرصاص وأصيب ثمانية آخرون في وسط مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأضافت شرطة المدينة على تويتر: "الضحايا العشر بالغون وهم خمسة رجال وخمس نساء. القتيلان رجلان وهناك رجل في حالة حرجة".

وتابع البيان: "جرت استعادة النظام بشكل كامل في مكان الحادث والمناطق المحيطة به" مضيفا أن سبعة مصابين عولجوا في مستشفيات بالمدينة وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم.

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