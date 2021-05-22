بلينكن يتوجّه إلى الشرق الأوسط «في الأيام المقبلة»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الخميس، أنه سيتوجّه إلى الشرق الأوسط «في الأيام المقبلة»، وذلك في أعقاب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ.



وقال بلينكن في تغريدة على «تويتر»: «سأزور المنطقة في الأيام القليلة المقبلة، وأتطلّع للقاء وزير الخارجية الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين آخرين».



من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن تحدث هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي الذي «رحب بالرحلة المرتقبة للوزير بلينكن إلى المنطقة، حيث سيلتقي نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء إقليميين للتباحث معهم».





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