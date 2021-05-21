بسبب خلل في شبكة الربط المصري.. انقطاع مفاجئ للكهرباء عن الأردن

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، الجمعة، أن المملكة شهدت انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي نتيجة خلل فني على شبكة الربط المصري، بفعل إصلاحات على الشبكة لدى الجانب المصري.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن العمل يجري من أجل إعادة التيار الكهربائي.

ووفق وسائل إعلام أردنية، فقد اشتكى المواطنون من انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في المملكة رافقه تعطل شبكات الاتصالات والإنترنت.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث يعتمد كثير من الأردنيين على أجهزة التكييف للتقليل من حرارة الجو داخل منازلهم.

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