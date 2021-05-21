7 ملايين دولار احتياجات الأراضي الفلسطينية الصحية الطارئة

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

قدّر المكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في بيان، أمس، التمويل المطلوب للاستجابة الصحية الطارئة في الأراضي الفلسطينية بسبعة ملايين دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل التصعيد العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال البيان الذي صدر تحت عنوان «نداء عاجل» إن احتياجات التمويل قُدّرت بـ«سبعة ملايين دولار لتمكين الاستجابة الشاملة للطوارئ في الأشهر الستة المقبلة عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على الاحتياجات ذات الأولوية في قطاع غزة».

وأفاد البيان بأنه في الفترة من 7 إلى 19 مايو، «تم الإبلاغ عن 227 حالة وفاة و1620 إصابة في قطاع غزة، و27 حالة وفاة وجرح 6772 شخصاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».

وأضاف «أُصيب ما لا يقل عن 42 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتضررت 24 مستشفى وعيادة».

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ووضع حد للهجمات التي تؤثر في الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما دعت إلى «تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على وجه السرعة، والسماح بدخول الإمدادات الطبية الأساسية».

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