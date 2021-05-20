السيسي وبايدن يبحثان هاتفيا وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإٍسرائيليين

المصدر: القاهرة - د ب أ

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي جو بايدن.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة في مصر، السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة، بحسب ما ذكره المتحدث في صفحته على موقع فيسبوك.

كان البيت الأبيض أعلن أن بايدن تحدث أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه أنه يتوقع "خفضا كبيرا للعنف اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار".

ويشهد قطاع غزة تصعيدا في المواجهات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيليين منذ العاشر من الشهر الجاري اسفرت عن مقتل 229 شخصا بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، بينما بلغ عدد الجرحى في القطاع 1628.

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