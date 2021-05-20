الصين تدعو واشنطن إلى «وقف الاستفزاز»

المصدر: بكين - د ب أ

دعت وزارة الدفاع الصينية أميركا اليوم الخميس إلى «الإقرار بالوضع، والتوقف عن أعمال الاستفزاز»، وذلك بعدما دخلت مدمرة الصواريخ «يو اس اس كورتيس ويلبر» الأميركية، المياه الصينية حول جزر باراسيل.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أفاد البيان أيضا بأن الصين دعت الولايات المتحدة إلى الاحجام عن «خلق عواقب أو متاعب للدولتين والجيشين».

ويؤكد البيان أن الجيش الصيني سوف يتخذ «جميع الإجراءات الضرورية» للرد على «التهديدات والاستفزازات».

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