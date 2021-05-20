حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3.419.488 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة اليوم الخميس.

وتأكدت إصابة أكثر من 164.805.270 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا وبريطانيا.

وسجلت الاربعاء 13774 وفاة إضافية و646.174 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الهند (3874) والبرازيل (2641) والولايات المتحدة (648).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (587.874) والإصابات (33.026.741)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 441.691 وفاة و15.055.812 إصابة، ثم الهند مع 287.122 وفاة (25.772.440 إصابة) والمكسيك مع 220.850 وفاة(2.387.512 إصابة) والمملكة المتحدة مع 127.694 وفاة (4.452.527 إصابة).

بين الدول الأكثر تضررا تسجل المجر أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 304 وفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها جمهورية تشيكيا (280) ثم البوسنة (277) ومقدونيا الشمالية (252) وبلغاريا (250).

وسجلت أوروبا بالإجمال حتى الخميس 1.116.560 وفاة من بين 52.537.114 إصابة، فيما سجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 993.635 وفاة (31.281.754 إصابة) وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 612.920 وفاة (34.367.074 إصابة).

وسجلت آسيا 428.996 وفاة (33.523.606 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 139.052 وفاة (8.327.964 إصابة). وسجلت إفريقيا 127.246 وفاة (4.720.903 إصابات) وأحصت أوقيانيا 1079 وفاة (46856 إصابة).

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