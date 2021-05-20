الصحة الفلسطينية: صفر وفاة بكورونا في الضفة للمرة الأولى منذ 7 أشهر

المصدر: رام الله - رويترز

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس إنه للمرة الأولى لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا في الضفة الغربية منذ سبعة أشهر.

وأضافت في بيان صحافي أن قطاع غزة سجل اليوم حالتي وفاة و92 إصابة جديدة بكورونا فيما بلغت عدد الحالات الجديدة في الضفة الغربية اليوم 132 حالة.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا منذ شهر مارس من العام الماضي بلغت حوالي 333598 والوفيات 3718.

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