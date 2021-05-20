شكري: مصالح مصر المائية لن تتأثر بالملء الثاني لسد النهضة

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو المقبل «لن يؤثر على المصالح المائية» لبلاده.

وقال شكري، في مقابلة تلفزيونية: «من الضروري أن نطمئن جميعاً، إذ إن لدينا رصيداً من الأمان المتوافر في خزان السد العالي (في أسوان)، لدينا ثقة بأن الملء الثاني لن يكون مؤثراً على المصالح المائية المصرية، ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية». وأضاف أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطاً بوقوع ضرر على مصالحها المائية، موضحاً أن «أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر».

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