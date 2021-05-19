بايدن يبلغ نتنياهو رغبته في خفض التصعيد

المصدر: عواصم - رويترز

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو‭‭ ‬‬اليوم الأربعاء على خفض التوتر في صراع غزة تمهيدا لوقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة كارين جان بيير للصحافيين: "أجرى الزعيمان مناقشة مفصلة بشأن تطورات الأحداث في غزة والجهود الدبلوماسية المستمرة من حكومات المنطقة والولايات المتحدة، وأبلغ بايدن، نتنياهو، أنه يتوقع خفضا كبيرا في التصعيد اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار".

ولم يشر نتنياهو إلى أي وقف للقتال في تصريحات علنية خلال إفادة لسفراء أجانب لدى إسرائيل في وقت سابق اليوم، قائلا إن بلاده تواصل عملية "ردع قوي" لمنع حدوث صراع مستقبلي مع حركة "حماس".

وأكد نتنياهو أنه لا يمكنه أن يحدد إطارا زمنيا لإنهاء القتال مع غزة، المستمر منذ عشرة أيام، في الوقت الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة، وتواصل إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه مدن إسرائيلية.

وكشف مصدر أمني مصري أن الجانبين وافقا من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار بعد مساعدة وسطاء وإن كان التفاوض ما زال يجري سرا حيال التفاصيل وسط نفي علني بخصوص الاتفاق لمنع انهياره.

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