قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه لبنان

المصدر: عواصم - أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه أطلق قذائف مدفعية في اتجاه جنوب لبنان بعد إطلاق أربعة صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل، في ثالث حادث من هذا النوع منذ أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي: "أطلقت أربعة صواريخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، وردا على ذلك استهدفت مدفعيتنا أهدافا في منطقة داخل الأراضي اللبنانية".

وأشار الى أن درع القبة الحديدية اعترض أحد الصواريخ، مرجحا أن تكون الثلاثة الأخرى سقطت في أرض خالية.

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