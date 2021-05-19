صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة بإسرائيل

المصدر: عواصم - وكالات

دوت صافرات الإنذار بعد ظهر اليوم الأربعاء في عسقلان وأسدود وبئر السبع بعد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن أحد الصواريخ أصاب مبنى في أسدود، إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وجاء القصف بعد هدوء نسبي في الصباح.

وفي المقابل، كشف توثيق حقوقي اليوم الأربعاء عن أن إسرائيل استهدفت 525 منشأة اقتصادية في هجماتها الجوية وبنيران المدفعية على قطاع غزة المتواصلة لليوم العاشر على التوالي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، في بيان صحافي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن هجمات إسرائيل على القطاع تتجاوز 243 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news