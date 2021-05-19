السودان يقيل رئيس القضاء ويقبل استقالة النائب العام

المصدر: الخرطوم ■ أ.ف.ب

أقال السودان رئيس القضاء، وقبل استقالة النائب العام للجمهورية، حسبما أعلن مجلس السيادة الانتقالي، في أعقاب تزايد الانتقادات، إزاء تأخر محاسبة المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش قبل سنتين.

وجاء في بيان، نشر في ساعة متأخرة أول من أمس: «قرر مجلس السيادة الانتقالي قبول استقالة الأستاذ تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان». وأضاف أن المجلس «قام بإعفاء الأستاذة نعمات عبدالله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء».

وكان قد تم تعيين خير والحبر في أكتوبر 2019، بعد أشهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في أعقاب تظاهرات عارمة ضد حكمه.

وأضاف البيان أن الحبر قدم استقالته «مرات عدة من قبل، ولكن المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي».

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