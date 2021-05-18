في تحذير لروسيا.. واشنطن تدعو إلى «تجنّب عسكرة» القطب الشمالي

المصدر: ريكيافيك - أ ف ب

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء من ايسلندا إلى «تجنّب عسكرة» القطب الشمالي، في تحذير إلى روسيا التي دافعت في اليوم السابق عن أنشطتها العسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وقال بلينكن أمام الصحافة «لدينا مخاوف حيال مسألة زيادة بعض الأنشطة العسكرية في القطب الشمالي التي تعزز مخاطر حصول حوادث... وتقوّض الهدف المشترك المتمثل بمستقبل سلمي ومستدام للمنطقة».

وأضاف عشية اجتماع لـ«مجلس المنطقة القطبية الشمالية» في ريكيافيك حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، «الأمر الذي يجب أن نتجنّبه هو عسكرة المنطقة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news