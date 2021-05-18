السودان يقيل رئيس القضاء ويقبل استقالة النائب العام

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

أقال السودان رئيس القضاء وقبل استقالة النائب العام للجمهورية، حسبما أعلن مجلس السيادة الانتقالي، في أعقاب تزايد الانتقادات إزاء تأخر محاسبة المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش قبل سنتين.

وجاء في بيان نشر في ساعة متأخرة الإثنين أن «قرر مجلس السيادة الانتقالي... قبول استقالة تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان».

وأضاف أن المجلس «قام بإعفاء نعمات عبدالله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء».

وكان قد تم تعيين نعمات والحبر في أكتوبر 2019، بعد أشهر على الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في أعقاب تظاهرات عارمة ضد حكمه.

ونعمات كانت أول امراة تُعين على رأس القضاء في السودان.

وأضاف البيان أن الحبر قدم استقالته «مرات عدة من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه».

وكان الحبر قد أشرف على تحقيقات في عدد من القضايا المتعلقة «بانتهاكات» ارتكبت خلال حكم البشير وكذلك في انقلاب مدعوم من الإسلاميين عام 1989 أتى بالبشير إلى السلطة.

والسبت قال الجيش السوداني إنه سلم النائب العام نتائج تحقيق في مقتل متظاهرين شاركا في تجمع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 2019.

وسقط قتيلان وعشرات الجرحى الثلاثاء الماضي عندما فرقت قوات الأمن بالقوة تجمعا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفض الاعتصام الطويل الذي كان يطالب في 2019 أولا برحيل البشير ثم بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وفي يونيو 2019، فضّ أشخاص بلباس عسكري بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أياما عدة وأوقعت 128 قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية.

وتطالب عائلات الضحايا منذ ذلك الحين السلطات بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news