الأمم المتحدة ترحّب بفتح إسرائيل ممراً إلى غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية

المصدر: جنيف - أ ف ب

رحّبت الأمم المتحدة الثلاثاء بفتح السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة يُعقد بشكل منتظم في جنيف، «نرحّب بفتح السلطات الإسرائيلية معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) أمام المساعدات الإنسانية الضرورية بعد تسعة أيام من (بدء) الأزمة».

وأضاف المتحدث «من الضروري فتح أيضاً معبر إيريز (بيت حانون) لدخول الفرق الإنسانية وخروجها».

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