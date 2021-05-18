مقتل 5 إرهابيين في تونس

المصدر: تونس ■ أ.ف.ب

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، القضاء على خمسة إرهابيين في عملية قامت بها قوات من الأمن والجيش البري والجوي في منطقة جبال الشعانبي بمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان إنه «بناء على معطيات فنيّة دقيقة، تمكّنت وحدات أمنيّة ووحدات عسكريّة بريّة وجويّة من القضاء على خمسة عناصر إرهابية».

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، بأن العملية انطلقت فجر أمس، وأكد أن عمليات التمشيط متواصلة في جبال الشعانبي التي تتخذها جماعات مسلحة ملجأ، وتنفذ بين وقت وآخر عمليات تستهدف أمنيين وعسكريين.

وتخوض القوات التونسية منذ 2012 حملات تعقب جماعات تنتمي الى خلايا تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين.

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