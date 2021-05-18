مقتل 8 من «داعش» في العراق

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، أمس، بأن ثمانية من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي قتلوا في ضربة جوية نفذتها طائرات «إف-16» في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى شمال بغداد.

وأوضح الناطق الرسمي، في بيان صحافي، أن «طائرات إف-16 قامت بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية وقُتل على إثر ذلك ثمانية عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة على خط سير العجلات العسكرية ونقاط مرابطة القوات الأمنية».

وأضاف أنه تم العثور على عدد من الأعتدة والأسلحة والأحزمة والعبوات الناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات.

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