"الصحة العالمية" تحذر من مخاطر كورونا رغم انخفاض الإصابات

المصدر: جنيف - د ب أ

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المسجل على مستوى العالم قد انخفض للأسبوع الثاني على التوالي، بيد أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر من الإفراط في التفاؤل.

وقال المدير العام للمنظمة: "الجائحة لن تنتهي حتى يتم التغلب عليها في كل مكان"، ودعا شركات الأدوية إلى إظهار المزيد من المرونة من أجل تسليم المزيد من الجرعات إلى البلدان الفقيرة الآن، وعدم الانتظار حتى النصف الثاني من هذا العام أو حتى عام 2022.

وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة سترسل 20 مليون جرعة إلى عدد من البلدان لمساعدتها على مكافحة الوباء.

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