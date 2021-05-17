وصول أول فوج من جرحى غزة إلى العريش

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد مصدر طبي مصري بمستشفى العريش العام في محافظة شمال سيناء المصرية وصول أول فوج من جرحى ومصابي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في 4 سيارات إسعاف عبر معبر رفح.

وقال المصدر، إنه جرى استقبال هذا الفوج من المصابين الفلسطينيين وإنهاء إجراءات إدخالهم إلى المستشفى.

وبدء توافد العديد من شباب أهالي سيناء إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد للتبرع بالدماء وهي المستشفيات الثلاثة التي صدرت لها تعليمات من وزارة الصحة المصرية بإعلان حالة الطوارئ، وتواجد جميع الأطقم الطبية استعدادا لعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

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