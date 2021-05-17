"الصحة العالمية" تحث الشركات المنتجة للقاحات كورونا على تسريع الإنتاج

المصدر: جنيف – رويترز

دعا مدير منظمة الصحة العالمية شركات صناعة الأدوية إلى تبكير طرح اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في برنامج مشاركة اللقاحات وذلك بسبب نقص في الإمدادات ناجم عن تعطل الصادرات الهندية من اللقاحات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية عبر الإنترنت "مع تقديرنا لجهد شركة أسترازينيكا التي تعمل جاهدة وبصورة مطردة على زيادة سرعة وحجم طلبياتها، فإننا نحتاج من الشركات المصنعة أن تحذو حذوها" وخص بالذكر شركتي فايزر ومودرنا.

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