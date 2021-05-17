أذربيجان تبدأ مناورات واسعة وسط تصاعد التوترات مع أرمينيا

المصدر: باكو ■ وكالات

بدأ الجيش الأذربيجاني، أمس، تدريبات عسكرية واسعة النطاق، وذلك وسط تصاعد التوترات مع أرمينيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية بأن المناورات تجري بمشاركة 15 ألف عسكري، ونحو 300 دبابة ومدرعة، ونحو 400 صاروخ من عيارات مختلفة، وقطع مدفعية، وقاذفات صواريخ، ومدافع هاون، وعربات مضادة للدبابات، ونحو 50 طائرة عسكرية، إلى جانب مختلف المركبات الجوية من دون طيار.

واتهمت أرمينيا أخيراً أذربيجان بانتهاك حدودها، إلا أن أذربيجان ردت بالقول إن قواتها تؤمّن الحدود الفعلية مع الجارة في المنطقة الجبلية المرتفعة.

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