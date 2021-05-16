«يديعوت أحرونوت»: إسرائيل ترغب بوقف طويل لإطلاق النار في غزة

المصدر: تل أبيب - وام

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ مبعوث الرئيس الأميركي إلى إسرائيل هادي عمرو أن إسرائيل تسعى إلى إحلال وقف إطلاق نار طويل الأجل في غزة.

والتقى عمرو اليوم غانتس ومسؤولين كبار آخرين في إطار جهود وقف العملية العسكرية بقطاع غزة.

وبحث المبعوث الأميركي التصعيد في غزة والأوضاع في الضفة الغربية وسبل خفض التوتر بغية التوصل لوقف إطلاق النار.

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