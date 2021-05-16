بايدن يلغي مجموعة أوامر أصدرها ترامب

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن، مجموعة من الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل لسلفه دونالد ترامب، بما في ذلك أمر يوجه ببناء حديقة منحوتة لـ«الأبطال الأميركيين»، وآخر سعى إلى حماية آثار الحقبة الكونفدرالية.

وأعلن البيت الأبيض عن ذلك في بيان قال فيه إن «بايدن استخدم السلطة المخولة له لإلغاء أوامر الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي صدر العديد منها قبيل وبعد انتخابات 2020».

وكان أول أمر يلغيه بايدن هو الأمر الذي وقعه ترامب في مايو 2020، والذي يوجه الوكالات الاتحادية لإيجاد طرق لتقليل أهمية القسم 230، وهو جزء من قانون الإنترنت يوفر الحماية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي.

وكان ترامب أصدر التوجيه بعد أن شرع موقعا التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» في ممارسة الرقابة على بعض منشوراته حول الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وألغى بايدن أمر ترامب الصادر في يونيو 2020، والذي وجه وزارة العدل بإعطاء الأولوية لمحاكمة المتهمين بتخريب الآثار.

وكان الأمر قد صدر رداً على قيام المتظاهرين بإسقاط تماثيل وآثار الجنرالات الكونفدراليين وشخصيات عنصرية أخرى من التاريخ الأميركي، كجزء من موجة التظاهرات المطالبة بالعدالة العرقية في أعقاب قتل الشرطة للمواطن الأسود جورج فلويد في مينيسوتا.

وألغى بايدن أمر ترامب الصادر في 18 يناير الماضي، والذي كان سيطلب من الحكومة الاتحادية بناء حديقة تضم منحوتات لـ244 شخصية من التاريخ اعتبرهم الرئيس السابق «الأبطال الأميركيين».

• الأوامر الملغاة صدرت قبيل وبعد انتخابات 2020.

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