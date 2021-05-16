إثيوبيا ترجئ الانتخابات إلى موعد غير محدد

المصدر: أديس أبابا ■ أ.ف.ب

أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية في إثيوبيا، بيروتكان ميديسكا، أمس، أنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في الخامس من يونيو المقبل، بسبب تزايد المشكلات اللوجستية، معلنة إرجاءها من دون تحديد موعد جديد. وقالت رئيسة اللجنة: «الاقتراع لن يجري في الخامس من يونيو، لا يمكننا تحديد الموعد لأنه يتعين على اللجنة درس الآراء التي تلقتها من الأحزاب».

وأوردت عدداً من الأسباب اللوجستية للتأخير مثل استكمال سجل الناخبين وتدريب موظفي الانتخابات وطبع أوراق الاقتراع وتوزيعها، وأضافت: «عملياً يصبح من المستحيل إنجاز كل ذلك في المواعيد المحددة أساساً».

والبلد البالغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة كان يعتزم اختيار أعضاء البرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الاقتراع. وينتخب النواب رئيس الوزراء وكذلك الرئيس.

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