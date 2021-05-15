الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

المصدر: لندن - وكالات

تظاهر الآلاف في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت احتجاجاً على القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة.

ونظم التظاهرة في حديقة هايد بارك بقلب لندن منظمات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين، وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية

وسار المتظاهرون باتجاه السفارة الإسرائيلية، ورفع العديد من المشاركين أعلاماً فلسطينية ولافتات تطالب بإنقاذ الأراضي الفلسطينية.

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