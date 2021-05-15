مقتل إسرائيلي في قصف بالصواريخ على تل أبيب

المصدر: تل أبيب - د ب أ

لقي رجل إسرائيلي مصرعه في مدينة رمات جان قرب تل أبيب، وسط وابل من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن صاروخين أصابا المدينة، وأضافت أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

كانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أعلنت في وقت سابق اليوم السبت "قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم ثمانية أطفال وسيدتان، في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news