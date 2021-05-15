إثيوبيا تعلن تدمير قوة مقاتلة قدمت من السودان

المصدر: أديس أبابا - أ ف ب

أعلن الجيش الإثيوبي أنه تم "تدمير" مجموعة كبيرة من المقاتلين، يشتبه بأنهم ينتمون الى الحزب الحاكم سابقا لإقليم تيغراي المضطرب، أثناء محاولتهم دخول البلاد من السودان المجاور.

وأفاد العميد الركن تيسفاي أياليو "هيئة فانا للبث" الرسمية بأن قوة تضم 320 عنصرا حاولت دخول إثيوبيا عبر بلدة حميرة في شمال تيغراي.

وأضاف: "قضى بعضهم على الطريق نتيجة العطش وألقي القبض على قسم منهم بينما قضى الجيش على أولئك الذين رفضوا الاستسلام".

وغرقت تيغراي في نزاع دام في نوفمبر العام الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحائز نوبل للسلام سنة 2019 قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود.

وبينما تعهّد أن تكون الحملة العسكرية قصيرة الأمد، يتواصل القتال فيما لا تلوح نهاية في الأفق، وفر عشرات آلاف اللاجئين إلى السودان المجاور، الذي علقت إثيوبيا في عدة نزاعات معه مرتبطة بمنطقة حدودية متنازع عليها ومشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.

وقال تيسفاي إن القوة كانت بقيادة "ضباط سابقين في قوات الدفاع الإثيوبية".

وأشار إلى أن اتفاقا عسكريا يكشف أن جبهة تحرير شعب تيغراي "تعمل سرا مع عدد من القادة السودانيين وضباط الجيش وأعداء إثيوبيا"، بحسب وصفه.

ووصف "تدمير" القوة، وهو أمر لم تتمكن فرانس برس من التحقق منه من مصادر مستقلة، بأنه "انتصار كبير للجيش الإثيوبي".

وحاولت فرانس برس الحصول على تعليق من الحكومة السودانية، لكنها لم تتمكن من ذلك بعد. وسبق أن نفت الخرطوم اتهامات بأنها تساعد قوات في تيغراي.

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