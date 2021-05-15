"كتائب القسام" تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ

المصدر: غزة - د ب أ

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، اليوم السبت عن قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها اليوم أوردته قناة الأقصى الفلسطينية، إنها "توجه الآن ضربةً صاروخيةً لتل أبيب بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم ثمانية أطفال وسيدتين، في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ووفق وسائل إعلام، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها ومناطق أخرى.

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