تشديد قيود كورونا مجدداً في سنغافورة

المصدر: بانكوك - د ب أ

شددت الحكومة السنغافورية اليوم، القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ منتصف عام 2020، حيث حظرت تناول الطعام داخل المطاعم وقصرت عدد الحاضرين في الفعاليات على 100 شخص بحد أقصى.

ومن المقرر أن تستمر القيود لمدة شهر واحد اعتبارا من بعد غد الأحد وأن تشمل قصر التجمعات لتكون بين شخصين بحد أقصى.

وقال لورانس وونج، وزير المالية الجديد والرئيس المشارك لفريق الحكومة لمواجهة الأوبئة: "إذا أردتم الخروج من أجل أي شيء، مثل التسوق من البقالة، وممارسة التمارين الرياضية، سيتم السماح بمشاركة شخصين بحد أقصى من الآن فصاعدا".

وذكر رئيس الوزراء لي هسين لونج، فيما يتعلق بالفيروس: "سيكون هذا صعبا على الجميع، لكن إذا أدينا جميعا دورنا، فسوف ننجح في وقف انتشاره".

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