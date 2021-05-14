موجة جديدة من كورونا تضرب المزيد من محافظات اليابان

المصدر: طوكيو - وام

قالت الحكومة اليابانية اليوم إنه من المقرر أن يجري توسيع حالة الطوارئ الحالية لتشمل ثلاث محافظات أخرى، في الوقت الذي استمرت فيه الإصابات بفيروس كورونا في ضرب مناطق أوسع من البلاد قبيل أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إنه من المرجح أن تخضع محافظات هوكايدو وأوكاياما وهيروشيما للإجراء بدءا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مايو.

وتابع نيشيمورا، المسؤول عن تعامل الحكومة مع فيروس كورونا، إن لجنة من الخبراء أيدت الاقتراح.

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