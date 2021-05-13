رئيس إيران السابق أحمدي نجاد يخوض انتخابات الرئاسة مجدداً

المصدر: دبي ■ رويترز

قدّم الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، أمس، أوراقه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو، والتي ينظر لها على أنها اختبار لشرعية المؤسسة الدينية الحاكمة. وتنحى أحمدي نجاد في 2013 بسبب قواعد متعلقة بعدد فترات الرئاسة وحينئذ فاز الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015، بأغلبية كبيرة. ونقل التلفزيون الرسمي عن نجاد قوله بعد تقديم أوراق ترشحه «يتعين أن يشارك الشعب في عملية صنع القرار في إيران».

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