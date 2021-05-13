«التعاون الإسلامي» تدين «بأشد العبارات» هجمات إسرائيل

المصدر: الرياض ■ أ.ف.ب

دانت منظمة التعاون الإسلامي، أول من أمس، الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية، مكررة دعمها للفلسطينيين وسط اشتداد حدة التصعيد العسكري.

وقالت المنظمة في بيان إثر اجتماع طارئ، إنها «تدين بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي تقدم عليها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني».

كما دانت «مواصلة سلطات الاحتلال لبرنامجها الاستعماري في بناء المستعمرات والسعي إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسراً».

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