نتنياهو يتوعد: سنعزز وتيرة الغارات على غزة

المصدر: تل أبيب ■ د.ب.أ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، أن إسرائيل ستعزز وتيرة وشدة الغارات التي تشنها على قطاع غزة، وهدد حركة حماس بأنها ستواجه ضربات لم تكن تتوقعها.

ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي لنتنياهو عنه القول: «إننا في أوج المعركة. جيش الدفاع يشن منذ الاثنين مئات الغارات على حماس والجهاد. ضربنا عدداً كبيراً جداً من أهدافهما النوعية». وأضاف: «سنعزز شدة الغارات ونكثف وتيرتها، وستتكبد حماس ضربات لم تتوقعها».

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