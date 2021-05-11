«طالبان» تعلن وقفاً لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر

المصدر: كابول ■ أ.ف.ب

أعلنت حركة «طالبان»، أمس، أنّ مقاتليها سيلتزمون في عموم أفغانستان وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، في قرار جاء بعد يومين من مقتل أكثر من 50 شخصاً في هجوم اتّهمت كابول الحركة المتمرّدة بالوقوف خلفه. وقال المتحدّث باسم رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله، الذي تشرف هيئته على محادثات السلام: «نرحّب بهذا الإعلان، والسلطات الأفغانية مستعدّة بدورها». وجاء قرار الحركة المتمرّدة بعد أن اتّهمتها الحكومة بالوقوف خلف هجوم بعبوّات ناسفة استهدف مدرسة للبنات أوقع أكثر من 50 قتيلاً، أغلبيتهم من تلميذات المدرسة.

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