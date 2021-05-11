ماليزيا تفرض العزل العام

المصدر: كوالالمبور ■ رويترز

فرضت ماليزيا، أمس، العزل العام على مستوى البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والسلالات المتحورة شديدة العدوى، التي تقول الحكومة إنها تضغط على نظام الرعاية الصحية.

وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، إنه سيتم حظر السفر بين الولايات والمناطق، كما ستُمنع التجمعات.

وأضاف أن المؤسسات التعليمية ستُغلق، لكن القطاعات الاقتصادية سيُسمح لها بمواصلة أنشطتها.

وأضاف في بيان: «تواجه ماليزيا موجة ثالثة من (كوفيد-19) قد تفجر أزمة وطنية»، مضيفاً أن إجراءات العزل العام ستستمر حتى السابع من يونيو المقبل.

وذكر أن الإغلاق ضروري بسبب وجود سلالات متحورة جديدة أسرع انتشاراً، وبسبب تزايد الضغوط على نظام الرعاية الصحية.

وشهدت ماليزيا زيادة في حالات الإصابة بـ«كورونا» في الأسابيع الأخيرة وسجلت 3807 حالات، أمس.

وسجلت ماليزيا في المجمل 444484 حالة إصابة بالفيروس و1700 وفاة.

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