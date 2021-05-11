الكاظمي يقرّر عدم الترشح للانتخابات العراقية

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، عدم الترشح لخوض الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي ستُجرى في العراق في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال الكاظمي خلال لقائه بعدد من مقدمي البرامج في عدد من الفضائيات العراقية: «قرار عدم ترشحي متخذ منذ اللحظة الأولى لهذه الحكومة».

وأضاف: «جئت في ظروف استثنائية كان العراق يمر بأزمة وكان هناك خلاف واضح بين المجتمع والقوى السياسية، اتخذت قراراً بأن أكون بمسافة واحدة من الجميع». وتابع الكاظمي: «البعض حاول أن يشيطن رئيس الوزراء، لكن ثبت ما وعدتُ به شعبنا العظيم بأن أكون محايداً في هذه المرحلة». وأضاف: «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط، وهذه الحكومة حاربت السلاح المنفلت منذ اللحظة الأولى».

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