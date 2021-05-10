قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه منازل الفلسطينيين

المصدر: رام الله - وفا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية أم صفا، شمال غرب مدينة رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان الصباح، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المنازل، عقب مواجهات اندلعت في القرية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف الصباح أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية.

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