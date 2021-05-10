الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة «حوثية» باتجاه مطار أبها

المصدر: الرياض - د ب أ

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي مساء اليوم من إسقاط طائرة مسيرة «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها (جنوب غرب) المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في بيان له، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها.

وأكد المالكي أن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب، مشيراً إلى أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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