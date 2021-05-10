استشهاد طفل في غارة إسرائيلية على غزة

المصدر: غزة - وفا

استشهد طفل، وأصيب آخران، مساء اليوم الإثنين، بجروح خطيرة، في غارة إسرائيلية استهدفت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن شهود عيان بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخاً على الأقل صوب مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في شارع المصريين في البلدة، ما أدى إلى استشهاد طفل، وإصابة آخرين.

وأصافت "وفا" أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

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